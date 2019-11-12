İran, Filistin işgalcilerinin cezalandırılması gerektiğine vurgu yaptı

Musevi yaptığı açıklamada, Filistin halkın Siyonist işgalciler karşısındaki tek seçeneğinin birlik ve direniş olduğunu ifade eden Musevi, uluslararası kurum ve kuruluşların bu rejim cinayetleri karşısındaki suskunluklarını eleştirerek, çocuk katili bu rejime verilen destekler sayesinde Filistin halkı ve mücahitlerinin işgal toprakları içi ve dışındaki terörünün devam ettiğini söyledi.

Musevi, bölgesel ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan Filistin halkı aleyhine işlenen cinayetlerin durdurulması karşısındaki insani ve kanuni görevlerini yerine getirmelerini istedi.

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2012