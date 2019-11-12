12 Kas 2019 21:55
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News Code: 83552733
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İran, Filistin işgalcilerinin cezalandırılması gerektiğine vurgu yaptı

İran, Filistin işgalcilerinin cezalandırılması gerektiğine vurgu yaptı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, terörist rejimin Gazze’te saldırısı ve İslami Cihat komutanlarından birini terör etmesini şiddetle mahkum ederek, Siyonist rejimin uluslararası mahkemelerde savaş canisi olarak adlandırılması gerektiğini söyle.

Musevi yaptığı açıklamada, Filistin halkın Siyonist işgalciler karşısındaki tek seçeneğinin birlik ve direniş olduğunu ifade eden Musevi, uluslararası kurum ve kuruluşların bu rejim cinayetleri karşısındaki suskunluklarını eleştirerek, çocuk katili bu rejime verilen destekler sayesinde Filistin halkı ve mücahitlerinin işgal toprakları içi ve dışındaki terörünün devam ettiğini söyledi.

Musevi, bölgesel ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan Filistin halkı aleyhine işlenen cinayetlerin durdurulması karşısındaki insani ve kanuni görevlerini yerine getirmelerini istedi.

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2012

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