Çin, Amerika’dan KOEP ile ilgili hatalarını düzeltmesini istedi

Gang yaptığı açıklamada, mevcut şartlarda tüm tarafların nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmeleri gerektiğini vurgulayarak, İran, Avrupa ülkeleri ve düğer tüm tarafların nükleer anlaşma karşısında sorumlu olduklarını ve sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.

Gang, KOEP’inn muteber bir anlaşma olduğunu ve dikkatlice tüm maddelerinin uygulanması gerektiğini ve görüşme ve müzakere ile ihtilafların çözülmesi gerektiğini söyledi.

Gang, ülkesi açısından Amerika’nın KOEP’ten çekilmesi ve azami baskı politikası ve İran aleyhine ambargoların tüm sorunların kökenini oluşturduğunu söyledi.

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2012