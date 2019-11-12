Zarif, Kazakistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Görüşmede taraflar, ikili ilişkilerin son durumu, nükleer anlaşmadaki son gelişmeler, Amerika’nın ekonomik terörizmi, ekonomik işbirliği ve iki ülke ortak komisyonu hakkında fikir alış verişinde bulundular.

Zarif dün Astana Kulübü toplantısına katılmak için Kazakistan’a gitti.

Zarif dün Astane kentinin Nur Sultan üniversitesinde bir konuşma gerçekleştirdi ve üniversite tarafından kendisine tevdi edilen fahri profesörlük ünvanını aldı.

Zarif dün Dışişleri Bakanı Muhtar Tiloberdi ile bir çalışma yemeğinde ikili ilişkiler ve ortak komisyon toplantıları, ekonomik ve ticari ilişkiler ile deniz ve hava taşımacılığı ve birçok konuyu masaya yatırdılar.

Zarif bugün Astana kulübünde ‘’İstikrarlı Bir Bölgenin Gereklilikleri’’ konulu özel bir konferans verdi.

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2012