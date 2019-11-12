12 Kas 2019 19:47
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News Code: 83552647
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EİT, Meteoroloji kurumları başkanları Tahran’da toplandı

EİT, Meteoroloji kurumları başkanları Tahran’da toplandı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti ev sahipliğinde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Meteoroloji Kurumları Başkanları Tahran’da toplandı.

İran Meteoroloji Kurumu Başkanı Seher Tacbahş bölge ülkeleri işbirliği ile ortak bir veri tabanı oluşturulması ve bu sayede doğal afetlerin yönetilmesinin yapılmasını istedi.

Tacbahş, bu alanda çalışan üniversiteler ve bilim merkezleri ile de çalışmaların daha sıkılaştırılmasını isteyerek, bu merkezde sel, fırtına ve benzeri durumların öngörülmesi yapılmasını istedi.

Bu oturumda Türkiye, Afganistan, Türkmenistan,  Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Pakistan ve İran’dan uzmanlar katılmaktaydı.

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2012

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