EİT, Meteoroloji kurumları başkanları Tahran’da toplandı

İran Meteoroloji Kurumu Başkanı Seher Tacbahş bölge ülkeleri işbirliği ile ortak bir veri tabanı oluşturulması ve bu sayede doğal afetlerin yönetilmesinin yapılmasını istedi.

Tacbahş, bu alanda çalışan üniversiteler ve bilim merkezleri ile de çalışmaların daha sıkılaştırılmasını isteyerek, bu merkezde sel, fırtına ve benzeri durumların öngörülmesi yapılmasını istedi.

Bu oturumda Türkiye, Afganistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Pakistan ve İran’dan uzmanlar katılmaktaydı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012