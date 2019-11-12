ABD, İran'a saldırmaya cesaret etmez

Russia Today'in Arapça bölümüne röportaj veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı, ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilerek yaptırımları yeniden devreye soktuğuna işaret ederek, 'Tam bir yıl sabrettik, ancak maalesef onların çabaları sonuçsuz kaldı ve nihayet 8 Mayıs 2019'da bu anlaşma kapsamındaki taahhütlerimizi adım adım askıya almaya karar verdik' diye konuştu.

İran'ın taahhütlerini askıya almasını Nükleer Anlaşma'yı yok etmek için değil, korumak için yaptığını kaydeden Irakçı, 'Nükleer Anlaşma'nın 36. maddesi uyarınca anlaşmaya taraf diğer ülkeler, sorumluluklarını ifa etmemeleri durumunda İran tam veya cüzi olarak taahhütlerini düşürebilir' değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz Boğazı ev Fars Körfezi'nin güvenliğinin İran'ın önceliği olduğuna işaret eden İranlı yetkili, 'Bu bölgelerin güvenliği, ülkemiz için öncelik taşıyor. Biz bütün bölge ülkelerinin güvenlik ve huzur içinde yaşamaları ve petrollerini güvenli koşullatda üretip ihraç etmelerini istiyoruz' diye belirtti.

İran-BAE ekonomik ve ticari ilişkilerinin hiçibr zaman kesilmediğini vurgulayan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, 'BAE ile geniş ilişkilere sahibiz. Siyasi düzeyde iki ülke yetkilileri arasında görüşmeler gerçekleştiği için bu ülke ile iyi anlaşma ve uzlaşma sağlamayı umuyoruz' ifadesini kullandı.

Irak'a huzurun geri gelmesini istediklerine de işaret eden Irakçı, 'Irak'la siyasi, ekonomik ve ticari yönden derin ilişkilerimiz vardır ve bu ilişliker karşılıklı çıkarlar temelinde devam ediyor. Kimileri İran-Irak ilişkilerini zedelemek ve tahrip etmek istese de bu çabaların sonuç vermeyeceğinden eminiz' diye ekledi.