İran-Suriye ticaret hacmi 2 yıl içinde 1 milyar dolara çıkacak

Tahran'da Ticareti Geliştirme Kurumu'nda düzenlenen Suriye'de Ticari Fırsatlar konulu konferansında konuşan İran-Suriye Ortak Ticaret Odası Başkanı Keyvan Kaşifi, son bir yılda iki ülkenin 10'dan fazla ekonomik heyetinin görüşmesinde rağmen İranlı iş adamlarının büyük sorunlarından birinin bilgi eksikliği olduğunu belirterek, 'Tahran-Şam arasındaki mesafe 2 bin kilometreyi geçmiyor. İki ülke arasında kara hatlarının açılması halinde kolaylıkla Suriye ve diğer bölge ülkelerinin pazarına ulaşabiliriz' değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'nin iç savaştan önce petrol ve turizm gelirlerini elinde bulundurduğunu açıklayan Kaşifi, bu ülkenin kriz başlamadan önce iyi ihracat rakamlarına ulaştığını ve İran'ın Irak pazarındaki rakiplerinden biri olduğunu kaydetti.

Suriye'nin şimdiki durumuna değinen İran-Suriye Ortak Ticaret Odası Başkanı Kaşifi, 'Halihazırda İran firmaları daha çok Suriye'nin altyapı, enerji ve imar sektörlerinde faaliyet göstermektedir' diye konuştu.

İran ve Suriye arasında imzalanan ekonomi konulu anlaşmaların iki ülke ilişkilerine ivme kazandırabileceğinin altını çizen Kaşifi, 'Şam'da düzenlenen Expğo Şam Fuarı'nda İran'da 120 firma katılımı gösterdi' diye ekledi.