Mayın etkisizleştirme konusundaki bilgi ve tecrübemizi diğer ülkelere aktarmaya hazırız

Uluslararası Mayınları Etkisiz Hale Getirme Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Savunma Bakanı General Emir Hatemi, İran-Irak savaşından kalan 20 milyona yakın mayını etkisiz hale getirdiklerini belirterek, 'Halihazırda gece gündüz demeden Savunma Bakanlığı'nın Mayınları Etkisizleştirme Merkezi'nin çabaları sonucu ve bilimsel ve yerel bilim ve kapasitelere dayanarak, aktif olan mayın sayısı çok düşüş göstermiştir' dedi.

Şimdiye kadar 6 bin İranlı sivilin aktif mayınlar nedeniyle yaralandığını bildiren Savunma Bakanı, 2500 civarında sivilin ise mayınları patlaması sonucu şehit düştüğünü söyledi.

Savaş ve terör örgütlerinin faaliyetleri nedeniyle mayın ve patlayıcı maddeler sorunuyla karşı karşıya olan Afganistan, Irak, Azerbaycan ve Suriye gibi komşu ülkelere mayınların etkisiz hale getirilmesi için yardıma hazır olduklarını dile getiren İranlı üst düzey yetkili, 'Bu tehditlere karşı koymak ve global barış ve istikrarın sağlanması hedefiyle temelli adımlar atmak istiyoruz' diye ekledi.