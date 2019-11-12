Türkiye Milli Boks Takımı Tahran'a gelecek

İran Milli Boks Takımı'nın hazırlıklarının yeni aşaması, 22 Kasım'da Tahran'ın İnkılap Spor Kompleksi'nde başlayacaktır.

Millilerimizin yeni hazırlık kampına 20 boksçu katılarak hazırlıklarına devam edecekler.

İran Boks Federasyoınu yetkilileri ile Türk mevkidaşları arasında yapılan görüşmelere göre, Türkiye Milli Boks Takımı 8 boks sporcusu ve 2 antrenör ile Tahran'a gelerek 10 gğn boyunca İran Milli Boks Takımı üyelri ile ortak hazırlık kampına katılacak.

Ayrıca İran Boks Federasyonu yetkililer, Millilerimizin uluslararası bir turnuvaya katılmaları için koşulların sağlanmasını amaçlıyor.

Alirıza Esteki'nin Teknik Direkötürlüğü'nde İran Milli Boks Takımı, Çin'de düzenlenecek Asya Boks Şampiyonası'na katılmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Avrupa'nın iyi takımlarından sayılan Türkiye Milli Boks Takımı da Avrupa Boks Şampiyonası'nda iyi performans sergilemek ve dereceye girererk madalya kazanmak için hazırlıklarını sürdürmektedir.