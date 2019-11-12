İran Milli Havali Tabanca Karma Takımı bronz madalya kazandı

Emir Siyavuş Zülfikariyan ve Armina Sadıkiyan’dan oluşan İran Milli Havali Tabanca Karma Takımı üçüncü sırada yer alarak bronz madalya kazanmayı başardı.

Daha önce İran'dan Necme Hidmeti, Armina Sadıkiyan Havali Tabanca kategorisinde, Haniye Rüstemiyan ile Cevad Füruği10 metre havalı tabanca kategorisinde, Fatma Keremzade ve Mehyar Sadakat ise ISSF 300 metre tüfek üç pozisyon kategorisinde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarışmaya hak kazanan İranlı sporcular olmuştu.

14. Asya Atıcılık Şampiyonası 14 Kasım'a kadar Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecektir.