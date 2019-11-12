Suriye'den bu ülkede yatırım yapan İran firmalarına destek

Tahran'da Ticareti Geliştirme Kurumu'nda düzenlenen Suriye'de Ticari Fırsatlar Konferansı'nda konuşan Suriye'nin Tahran Büyükelçisi Adnan Mahmud, Suriye'de İran kamu ve özel sektörünün faaliyet göstermesi ve ortak yatırımların yapılması için koşullatın hazır olduğunu belirtti.

İki ülke arasında geçtiğimiz yıl uzun vadeli stratejik bir anlaşmanın imzalandığına işaret eden Mahmud, 'Bu anlaşma gereğince ortak yatırım ve iş birliğinin yapılması öngörülmüştür' dedi.

İran ve Suriye hükümetlerinin para transferi ile ilgili sorunların çözüm bulması için çalıştıklarının altını çizen Suriyeli Büyükelçi, 'Bu doğrultuda iki ülke merkez bankaları arasında mutabakat zaptı imzalanmış ve bu çerçevede iki ülke çeşitli bankaların açılması ve ortak bankanın kurulması hedeflenmektedir' diye konuştu.

Deniz ve kara taşımacılık şirketlerinin kurulması ve iki tarafın ihtiyaçlarının giderilmesinin İran ve Suriye hükümetlerinin izlediği hedefler arasında yer aldığına değinen Suriye'nin Tahran Büyükelçisi Adnan Mahmud, 'İran özel sektörü ve İranlı firmaları Suriye'de üretim tesis ve birimleri açmaya ve Suriye'yi Arap dünyası ve diğer bölge ülkelerine giriş kapısı olarak görmeye davet ediyorum'. İran firmalarının Suriye'nin imarında faaliyer göstermeleri için bütün yollar açıktır ve tüm imkan ve kolaylıkları sağlayarak, iki ülke arasında var olan kardeşçe ilişkileri geliştirmeyi planlıyoruz' diye ekledi.