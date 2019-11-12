Fars Körfezi'nin incisi: Kiş Adası

Kiş, İran'ın en güney kesiminde Hürmüzgan ilinin diğer bölgelerinde olduğu gibi, sıcak nemli yazları ve ılık kışları ile biliniyor. Genellikle kışın sıcaklık 27 ° C'ye ulaşır ve çok nadir durumlarda 32 ° C'nin üzerine çıktığı da görülmüştür. Temmuz ve Ağustos aylarında, Kiş adasının sıcaklığı doruğa ulaşır.

İran'ın güney bölgelerinin havası çok sıcaktır. Turistik ada olarak bilinen Kiş'te ilkbaharın başlarında adanın iklimi serin ve nemlidir, sıcaklıklar nispeten düşüktür ve bu nedenle koşullar seyahat için elverişli olabilir. Kiş'te sıcak günler hakimdir, ancak adadaki mevcut olanaklar bu fevkalade sıcak günlerde bile alışveriş merkezlerinde ve çarşılarda uzun süre gezebilme imkanını sağlamaktadır.

Sonbahar ve kış aylarında ise zamanınızı sayısız yolcunun dinlendiği Kiş Adasında geçirebilirsiniz.

Şubat ve Mart ayları arasında, hava kış gezileri için elverişlidir. Adada aylık ortalama yağış miktarı 21 mm'dir.

Kiş Adası ayrıca yerel halklarının zevkleri arasındaki farklılıklar nedeniyle farklı bir yemek kültürüne sahiptir. Kiş'in birçok cazibe merkezi ve eğlence merkezi vardır.

Dolfin Parkı 70 hektarlık bir alan üzerine kuruludur. Dolphinarium'un kendisi, Kiş Hayvanat Bahçesi, Kaktüs Bahçesi, Orkide Bahçesi, su altı akvaryumu, İpekböceği Müzesi, "patlayan volkan" Kiş adasının turistik mekanlarından sadece birkaçıdır.

Kariz yeraltı şehri 2500 yıl önce inşa edilmiş bir "yeraltı şehri" dir.