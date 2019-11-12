Meşhed Havalimanı hizmet sunumu açısından dünya 12.'si

Meşhed'de açıklamalarda bulunan İran Havalimanları ve Hava Taşımacılığı Şirketi Genel Müdürü Siyaveş Emir Mükri, 'İran'ın büyüklül ve uçuş operasyonu bakımından en büyük ikinci havalimanı konumunda olan Meşhed Havalimanı, İran içinde 53 havalimanı arasında yolculara hizmet sunma konusunda ülkenin başat havalimanlarından biri olarak görülmektedir' diye belirtti.

Meşhed Havalimanı'nın nominal kapasitesinin yıllık 6 milyon civarında olduğuna işaret eden Emir Mükri, kolaylıkla ve sorun yaşamadan bu kapasiteyi 10.5 milyona çıkardığını söyledi.

Meşhed'in dini turizm merkezine dönüştüğü nedeniyle bu şehirde 50 milyon yolcu kapasiteli yeni bir uluslararası havalimanının inşasının gerekli olduğuna işaret eden İranlı yetkili, geçtiğimiz 5 yıl içinde bu havalimanından 40 milyon yolcunun 270 bin uçuşla taşındığını ifade etti.

540 hektar alana kurulu Meşhed Havalimanı, Tahran Mehrabad Havalimanından sonra İran'ın en kalabalık ikinci havalimanıdır. Buradan günlük 180 ve yolculukların zirvesinde günlük 250 uçuş yapılmaktadır.