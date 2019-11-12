Miyana-Tebriz demiryolu hattının açılması ile İran-Türkiye-Avrupa demiryolu taşımacılığı gelişecek

Bu projenin tamamlanması sonucu Türkiye ile İran demiryollarının bağlarının güçleneceğini kaydeden Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hayrullah Hadimi, 'Böylece mal transit ve ihracat süresinde düşüş yaşanacak ve Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan ve Erdebil illeri bu hattan yararlanabilecek' değerlendirmesinde bulundu.

Miyana-Tebriz demiryolu hattının İran mühendislik gücünü ortaya koymasının yanı sıra teknik ve mühendislik ihracatı için de avantaj oluşturduğuna değinen Hadimi, bu projenin İran'da çift hatlı olarak hayata geçirilen ilk demiryolu projesi olduğunu söyledi.

Miyana-Tebriz demiryolu hattının uluslararası öneminden bahseden Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı, 'Bu projenin inşa sürecinin bitmesi ile Türkiye ile bağlantımız güçlenecek ve İran-Avrupa arasındaki ilişkileri de ivme kazanaktır' diye ekledi.