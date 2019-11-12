Nükleer Anlaşma'daki hangi taahhütlerinize bağlı kalmışsınız?

Twitteer hesabından paylaşımda bulunan Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, AB Dış Politika Yüksek Komiseri Federika Mogherini ile Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarının ifadelerine tepki gösterdi.

'Siz zamanı geçiştirmeye ve oyalamaya çalışırken, İran sorunların çözülmesi mekanizmasını yürürlüğe soktu ve tamamladı' diyen Zarif, 'Biz halihazırda Nükleer Anlaşma'nın 36. maddesi uyarınca telafi edici eylemleri kullanmakta ve yapmaktayız' diye vurguladı.

İngiltere, Almanya ve Fransa dışişleri bakanları AB Dış Politika Yüksek Komiseri Federika Mogherini dün yayınladıkları ortak bildiride, Nükleer Anlaşma'nın tam ve etkin olarak tüm taraflarca uygulanmasının önemine değindi ve aynı zamanda İran'ı bu anlaşmaya aykırı hareketlerden uzak durmaya çağırdı.

Bu ortak bildiride ayrıca Nükleer Anlaşma'nın AB üyesi ülkelerinin İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'nde uranyum zenginleştirmeye başlamalarından endişe duydukları ve İran'ın araştırma ve geliştirme faaliyetlerini daha önceki gibi yapması gerektiği ifade edildi.