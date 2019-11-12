UAEK'nin raporu siyasi saiklerle abartılmamalı

Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında konuşan İran'ın BM Viyana Daimi Temsilcisi Garipabadi, UAEK'nin raporunun siyasi amaçlarla abartılmaması gerektiğini dile getirdi.

UAEK'nin yeni raporunun bu ajansın İran tesislerine tam erişimi olduğunu gösterdiğini kaydeden Garipabadi, 'İran'ın hak ve sorumlulukları arasında denge sağlanması amacıyla Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin bir kısmını askıya almasına karşın, UAEK İran'ın taahhütlerini uygulayıp uygulamadığı veya askıya aldığı taahhütleri ile ilgili yakından görebilir' diye konuştu.

UAEK'nin bir özel tesisle ilgili bazı soruları olduğuna İran'a ilettiğinde İran'ın bu ajans ile olumlu bir diyaloğu tercih ettiğini ve istenen sorulara cevap verilmeye çalışıldıüını belirten İran'ın BM Viyana Daimi Temsilcisi Garipabadi, 'İran tam iş birliği ve saydamlıkla ajansa gerekli erişebilirliği sağladı' değerlendirmesinde bulundu.

Garipabadi şu ifadelere yer verdi:

'Dolayısıla aceleci değerlendirme ve ön yargıda bulunmak, bu konunun siyasi amaçlarla saptırılması anlamını taşımaktadır. UAEK ile üye ülkeler atasında bu tür soru ve iletişimler, olağan ve normal bir işlem olup, iki tarafın da iş birliğini istedikleri bir durumda bu konunun siyasi saiklerle kötü kullanılıp abartılması kabul edilemezdir' diye belirtti.

UAEK Geçici Başkanı Cornel Feruta dün İran'ın Nükleer Anlaşma taahhütlerini askıya almasına ilişkin yaptığı açıklamada, 'İran'ın UAEK'nin bir tesise ilişkin sorularına temelli ve kabul edilebilir biçimde yanıt vermesi gerekli ve önemlidir' dedi.

UAEK Nükleer Anlaşma'nın uygulanmasından itibaren yayınladığı 16 raporunda İran'ın bu anlaşma bağlı kadlığını onaylamıştır. Ancak ABD Mayıs 2018'de Nükleer Anlaşma ütesi tarafların tüm çabalarına rağmen bu anlaşmadan çekilerek kaldırdığı yaptırımları yeniden devreye soktu.

AB Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Federika Mogherini dün AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 'Nükleer Anlaşma'nın korunmasının zorluğuna rağmen bu anlaşma bağlı kalacağız' dedi.