Mart ayından bu yana 600 ton uyuşturucu ele geçirilmiştir

Momeni, Zahedan kentinde yaptığı açıklamada, Sistan Beliçistan ilindeki tüm kurumların ciddi olarak uyuşturucu ile mücadele için çalıştıklarını söyledi.

İran’ın uyuşturucu ile mücadelede ön cephede olduğunu ifade eden Momeni, Sistan Beluçistan ilinin ön cephede olduğunu söyledi.

Momeni, dünyada bulunan esrarın yüzde 90’ının ve morfin’in yüzde 67’sinin İran’da bulunduğunu söyledi.

İran'ın Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan ilinde yaklaşık her ay büyük miktarda uyuşturucu, polis ekipleri tarafından ele geçirilmektedir.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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2012