Erddebil, Muhakkik Erdebili ve Atatürk üniversiteleri arasında işbirliği gelişiyor

Muhakkik Erdebili üniversitesi rektörü Dr. Aziz Habibi, üniversitensin 11 bin öğrenci, 400 akademik üyeye sahip olduğunu belirterek, üniversitenin 3 araştırma merkezi ve 11 araştırma çekirdeği bulunduğunu söyledi.

Habibi son bir yılda üniversitenin bilimsel düzeyinin 8 aşama arttığını belirterek, üniversitenin bir yılda bilimsel araştırmalarının yüzde 55 attığını söyledi.

Atatürk üniversitesi rektör yardımcısı Ayhan Çelik, hedeflerinin Muhakkik üniversitesi ile bilimsel ve kültürel işbirliği olduğunu söyledi.

Görüşme sonrası iki üniversite arasında tıbbi alanında iki anlaşma imzalandı.

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2012