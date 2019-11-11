Al-i İshak: İran, tek başına KOEP’in yükünü taşımaz

BM Genel Kurulunda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) konulu toplantısında konuşan Al-i Habib, nükleer enerjinin toplumların ilerlemesinde önemli rolü olduğunu ve bu yönde her hangi bir çabanın üyelerin her birine araştırma, üretim ve barışçıl nükleer enerji kullanımında güven vermesi gerektiğini söyledi.

Bir grup ülkenin nükleer enerji ve teknolojiyi tekellerine almaları yönündeki çabalarının tehlikeli uygulama olduğunu ve bunun ciddi bir ikaz olduğunu ifade eden Al-i Habib, tüm gelişmekte olan ülkelerin bu yöntem karşısında birlik olması gerektiğini söyledi.

Ülkelere uygulanan sınırlamaların ülkelerin araştırma yönünde ciddi engel olduğunu ifade eden Al-i İshak, bu sınırlamaların uluslararası kuralların çiğnenmesi olduğunu ve durdurulması gerektiğini söyledi.

İran’ın tüm nükleer faaliyetlerinin ve taahhütlerini NPT denetiminde yaptığını ifade eden Al-i İshak, İran’ın KOEP çerçevesindeki taahhütlerine de diğer tarafların taahhütlerine bağlı kaldıkları sürece devam edeceğini söyledi.

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2012