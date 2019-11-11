11 Kas 2019 18:01
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News Code: 83550902
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Kızılhaç, İran’a uygulanan ilaç ambargosu etkilerini kayıt altına almasını istedi

Kızılhaç, İran’a uygulanan ilaç ambargosu etkilerini kayıt altına almasını istedi

Meşhed, IRNA- Kızılhaç’ın İran temsilcisi Reno Schtooker, İran’ın aleyhine uygulanan ilaç ambargosunun etkilerini kayıt altına almasını istedi.

Schtooker Meşhed kentinde muhabirlere yaptığı açıklamada, ‘’Ambargolar ilaca ihtiyacı olan kimseleri etkisi olmamalıydı fakat ambargonun belli hastalıkları olan kişileri etkilediği açıktır. ‘’ dedi.

Schtooker, İran’ın geçmiş yıllarda ambargolar altında birçok ilerleme kaydettiğini ve insani alanlarda da bir çok gelişme sağladığını belirterek, ‘’İran, ilaç ambargosunun olumsuz etkilerini kayıt altına almalı, zira ilaç ve sağlık direkt olarak insanların hayatıyla ilgilidir ve ilaç ambargosu da hasta insanlar göz önünde alınarak kabul edilemezdir.’’ dedi.

Suriyeli bir çocuğun Akdeniz’de vefat etmesi ile ilgili yayınlanan bir fotoğrafın tüm dünyayı etkilediğini ifade eden Schtooker, İran’ın da bu ambargoların etkilerini kayıt altına alması gerektiğini söyledi.

İran Kızılay kurumunun yardımlar sunmasının iyi konumda olduğunu ifade eden Kızılhaç yetkilisi, İran’ın Afganlı mültecilere hizmetlerinin kabul edilir konumda olduğunu söyledi.

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2012

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