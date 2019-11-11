Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın güneydoğusunda demir çelik fabrikasının açılış törenine katıldı

Baft Demir Çelik Projesi kapsamında açılan bu üretim tesisinin açılması ile yoksulluğun azaltılması ve Baft'da istihdam imkanlarının arttırılması hedefleniyor.

2006 yılında üzerinde planlamalar yapılan ve bu yıl açılışı yapılan bu fabrikanın faaliyete geçmesi ile 250 kişiye doğrudan ve 2500 kişiye dolaylı olarak istihdam imkanı doğacak.

Öte yandan Çin yatırımı ile ilçede Sanayi Bakanı'nın katılımıyla iki ayrı projenin inşası başladı.

Bu projeler İran Maden Sanayi Geliştirme Kurumu'nun iş birliği ile 250 milyon avro yatırımla yapılıyor. 2022 yılında inşasının bitmesi planlanan bu projelerin devreye girmesi ile 500 kişiye doğrudan, 5 bin kişiye ise dolaylı iş imkanı oluşacak.