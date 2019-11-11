İran'dan 2 film, İtalya ve İsviçre film festivallerinde seyirci ile buluşacak

Buşehr İl Gençlik Sinemsı Derneği Başkanı, Abdürrahman Berziger, Buşehrli yönetmen Ali Karger'in yazıp yönettiği Balık Kulağı isimli filmin İtalya'da düzenlenecek Fiorenzo Serra Fillm Festivali'nde seyirci ile buluşacağını dile getirdi.

Balık Kulağı filminin su kıtlığı ve kuraklığı duygu bir dille anlattığını belirten Berziger, Mesud Kazeruni'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Av filminin İsviçre'de düzenlenecek Momohill Film Festivali'nde vizyona gireceğini açıkladı.

Denizde balıkçılık turlarından hırsızlık yapan 2 kaçakçının hikayesinin anlatıldığı Av'da Muctaba Ayvazi, Rahman Felyuni ve Nevid Garip oyuncu kadrosunda yer aldı.

Buşehr yapımı bu iki filmin ilin kapasitelerinin tanıtımında güzel rol oynayabileceğine işaret eden Berziger, bu iki filmin daha önce de birçok ulusal ve uluslararası festivale katıldığını ifade etti.