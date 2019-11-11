Teknopark İstanbul ile Gilan Bilim ve Teknoloji Parkı arasında mutabakat zaptı imzalandı

Gilan İl Bilim ve Teknoloji Parkı Halka İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu ile Gilan Bilim ve Teknoloji Parkı Başkanı Ali Basti, görüşmelerin ardından iş birliği protokolüne imza attı.

Gilan Bilim ve Teknoloji Parkı Başkanı Ali Basti, protokolün imzalandığı törende yaptığı açıklamada, bu protokolün iki tarafın teknolojinin geliştirilmesi ve bilim temelli ürünlerin pazarlanması konusunda iş birliği arttırmak için imzalandığını duyurdu.

Protokol ile ortak yatırım, mal takası, ortak teknoloji şirketlerinin kurulması ve İstanbul ile Gilan ticaret odalarının iş birliğini geliştirilmesinin de hedeflendiğini kaydeden Basti, bilim temelli şirketlerin ürünlerinin pazarlanmasının öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

6-8 Kasım tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Uluslararası Sanayi Fuarı'na katıldıklarına işaret eden Gilan Bilim ve Teknoloji Parkı Başkanı Basti, fuarın Gilan Valiliği ve Gilan Ticaret Odası'nın iş birliği ile ve ekonomik ve ticari kapasite ve imkanların tanıtımı amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Gilan Bilim ve Teknoloji Parkı'nda teknoloji alanında faaliyet gösteren 300'den fazla firma faaliyet göstermektedir.