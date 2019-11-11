İran demiryolları Batı Asya'nın en gelişmiş raylı sistemidir

Tahran'da düzenlenen 7. Uluslararası Gelecek Garlar Konferansı'nda konuşan Uluslararası Demiryolları Birliği Yolcu Dairesi Başkanı Mark Gigon, konferansın Uluslararası Demiryolları Birliği'nin iş birliği ile İran'da düzenlendiğini belirtti.

Konferansın İtalya, Fransa, Belçika, Rusya, Fas ve İspanya'dan sonra İran'da düzenlendiğine dikkati çeken Gig,on, İran'da ilk defa gerçekleşen böyle bir konferansa 20 ülkeden 400 temsilcinin katıldığını ve bunun İran'ın dünyaya barış mesajı gönderdiğini anlamını taşıdığını ifade etti.

Raylı sistemin gelkiştirilmesinin İran hükümetinin başlıca önceliklerinden biri olduğuna işaret eden Gigon, 'İran İslam Cumhuriyeti, raylı sistem ve taşımacılık konusunda Ortadoğu'nun en gelişmiş ülkelerinden biri olarak raylı sistemin yaygınlaşması konusunda büyük katkılarda bulunmuştur. Bu konferans, Yeni ve Modern Garları Geliştirmek sloganıyla ile düzenleniyor ve umarımz İran yeni garlar sektörünün de canlandırır' diye ekledi.