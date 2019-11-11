İranlı atıcı, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak

Füruği havalı tabanca kategorisinde 585 puanla üçüncü kişi olarak finallere yükseldi ve İran'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık dalında yarışmaya hak kazanan altıncı sporcu oldu.

Bu kategoride Seccad Purhüseyni ile Muhammed Resul İffeti, 578 ve 575 puanlarıyla sırasıyla Asya'da 17. ve 25. sırasına yerleşti.

Takımlar dalında da İran 1738 puanla Çin, Güney Kore ve Hindistan'dan sonra dördüncü olduu.

Final maçları Çin, Güney Kore, İran, Pakistan ve Hindistan temsilcilerinin mücadelesine sahne olacak.

Daha önce İran'dan Necme Hidmeti, Armina Sadıkiyan, Haniye Rüstemiyan, Fatma Keremzade ve Mehyar Sadakat 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarışmaya hak kazanan İranlı sporcular olmuştu.