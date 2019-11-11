Dünya safranının yüzde doksanı İran'da üretilmektedir

İran Tarım Cihadı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tarım Cihadı Bakan Yardımıcıs Muhammed Ali Tehmasibi, safranın mekanize olarak hasat edilmesi için bilim temelli şirketlerin faaliyet gösterdiğini kaydederek, 'Dünya genelinde 122 bin hektar olan safran ekiminin 115 bin hektarı İran'a aittir' diye konuştuç

Komşu ülkelerde 5 bin hektar civarında tarim arazisinde safran ekildiğine dikkati çeken Tehmasibi, 'Safran ekim arazi miktarı yıldan yıla artış göstermektedir' dedi.

Safran üretim miktarının bütün ülkelerde ortalama hektar başına 4 kilogram olduğunun altını çizen İranlı yetkili, ekim işleminin doğru yapılması takdirde hektar başına bu rakamın 20 kilograma çıkabileceğini söyledi.

İran'da safran üretiminin birçok ilde yapıldığını belirten Tehmasibi, safran ekiminin bütün işlemlerini özel sektöre devretmeye çalıştıklarını dile getirdi.