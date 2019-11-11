İranlı engelli sporcu 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacak

122 ülkeden 1400 sporcunun katılımıyla Dünya Atletizm Şampiyonası 13 Kasıma kadar BAE’de düzenlenecek.

Seccad Muhammediyan F 42 kategorisinde 14.39 metre ile gümüş madalya kazanarak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Diğer İranlı sporcu Mehran Nekuyi'nin engelliler atletizm yarışmasında gülle atmada 11.43 metre ile gümüş madal kazanmayı başardığını dile getirdi.

Nekuyi gülle atmada 11.43 metre ile gümüş madalya kazanarak ikinci sırada yer aldı ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

İranlı temsilciler şimdiye kadar 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmyaı başardı. BAE’de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nın dördüncü gününde temsilcilerimiz 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 5 kota aldı. Mehdi Evladi, Nurmuhammed Arhi, Alirıza Muhtari, Mehran Nekuyi Mecd ve Seccad Muhammediyan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Diğer İranlı sporcu Ferhad Kehrizi ise 100 metre kategorisinde 12.25 saniye ile yedinci sırada yer aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Ağustos ve Eylül 2020'de Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek.