Önümüzdeki yıl bize uygulanan silah ambargosu kalkacak

İran'ın güneydoğusunda Kirman ilinde yer alan Rafsancan ilçesinde halka hitaben konuşan Ruhani, Nükleer Anlaşma'ya ve ABD'nin bu anlaşmadan çekilmesine işaret ederek, 'İran'ın bu anlaşmaya bağlı kamlası veya bundan çekilmesi konusunda çeşitli görüşler vardı. Hangi yolun seçilmesi önemlidir ve doğru yolun seçilmesine ilişkin görüş ayrılıkları mevcut, ancak ülkülerin korunmasına çalışmakla birlikte orta, ılımlı, insaf, adalet ve gerçekçilik yolu seçilebilir' diye konuştu.

İran'ın orta yolu seçtiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Nükleer Anlaşma'nın devam etmesi durumunda büyük ekonomik ve güvenlik hedefimizi elde edeceğiz. Bu hedef ise İran'a karşı uygulanan silah ambargosunun kalkmasıdır. Bu konu, Nükleer Anlaşma'nın önemli etkilerinden biri sayılmaktadır' değerlendirmesinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı konuşmasının sonunda İran'ın çıkarlarının Nükleer Anlaşma'ya bağlı kalması halinde temin edildiğini sözlerine ekledi.