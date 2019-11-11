İranlı engelli sporcu 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hakkı kazandı

İRNA’ya konuşan Kirmanşah Gaziler ve Engelliler Spor Komitesi Başkanı İzzetullah Perniyan, İranlı sporcu Mehran Nekuyi'nin engelliler atletizm yarışmasında gülle atmada 11.43 metre ile gümüş madal kazanmayı başardığını dile getirdi.

Perniyan, Nekuyi gülle atmada 11.43 metre ile gümüş madalya kazanarak ikinci sırada yer aldı ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı’dedi.

Diğer İranlı sporcu Ferhad Kehrizi ise 100 metre kategorisinde 12.25 saniye ile yedinci sırada yer aldı.

Dünya Atletizm Şampiyonası 13 Kasıma kadar BAE’de sürecek.

2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Ağustos ve Eylül 2020'de Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek.