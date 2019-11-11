İranlı antrenör Sri Lanka Milli Wushu Takımı teknik direktörü olarak seçildi

9 Kasım'da Sri Lanka'ya teknik direktör olarak seçilen Şeybek, bu takımın Güneydoğu Asya Wushu Şampiyonası'nda iyi bir performans sergilemesi için çalışmalara başladı.

Sistan ve Beluçistan İl Spor ve Gençlik Kurumu Genel Müdürü, Şeybek'in aslen Sistan ve Beluçistan ilinden olduğunu ve daha önce Uluslararası Wushu Şampiyonası şampiyonluğu bulunduğunu, İran İslam Cumhuriyeti Wushu Federasyonu Teknik Komite üyesi olmakla birlikte İran Milli Öğrenciler Wushu Takımı'ndan teknik direktörlük gibi görevlerde çalıştığını açıkladı.