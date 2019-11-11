Bocnurd Tarım Fuarı'na Türk firmalar katılacak

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Kuzey Horasan İl Tarım Mühendisliği ve Doğal Kaynaklar Müdürü Hasan Namcu, Bocnurd Tarım Fuarı'nın 1300 metrekarelik alanda 101 stantta 4 gün boyunca faaliyet göstereceğini açıkladı.

İran'dan Kuzey, Güney ve Rezevi Horasan, Tahran, Mazenderan, Fars, Kirman, Yezd, Gülistan, Hemedan ve İsfahan illerinmden temsilcilerin yanı sıra Türkiye'den de firmaların bu fuara katılacağına değinen Namcu, 8 kurum ve kuruluşun fuarın düzenlenmesinde katkı sağladığını belirtti.

Namcu'nun belirttiğine göre, fuarın amacı tarım sektörü çalışanlarının dünyanın güncel teknolojisi ile ilgilenmesi ve bu teknolojileri daha fazla kullanmasıdır.

İran'ın kuzeydoğusunda yer alan 863 bin nüfuslu Kuzey Horasan İli'nde 344 bin hektar tarım alanı mevcut. Bunlardan 300 bin hektarı kullanılmakta ve 80 bin çiftçi de bu sektörde faaliyet göstermektedir. Kuzey Horasan ili, İran genelinde en çok çiftçinin çalıştığı il unvanına sahiptir.