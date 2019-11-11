Dünya ile iletişim istiyoruz, ancak teslimiyeti kabul etmeyiz

Yezd İl İdari Konseyi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Halkın saygınlığı ile birlikteliğini koruyacak bir çözüm yolundan yanayız. Birbirimizin yanında olmalı ve milli varlıkları iyice kullanarak sorunları çözüme kavuşturmalıyız' diye belirtti.

İran'ın Avrasya Birliği ile iş birliğine değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, 'İran'la Avrasya Birliği arasındaki ilişkiler, ticaretin gelişmesi ve ihracatın kolaylaşması anlamına gelmektedir' değerlendirmesinde bulundu.

İran'da turizm gelişmesine de işaret eden Ruhani, 'Bir ülke ile vizelerin kaldırılması, yabancı turistlerin artmasına ve turizmin canlanmasına katkıda bulunabilir. Turizmin gelişmesi için yatırım yapılmalı ve bütçe ayrılmalıdır' diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran genelinde il gezilerinin devamında dün akşam İran'ın merkezinde yer alan Yezd ilini ziyaret ederek, halka hitaben bir konuşma yaptı.