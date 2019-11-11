İran animasyonu ‘Bay Geyik’ İngiltere ve Bosna-Hersek festivallerinden iki ödül aldı

“ Bay Geyik”, Londra’da düzenlenen 10. Uluslararası İran Filmleri Festivali’nde en iyi film olarak seçildi.

Bu film ayrıca Bosna Hersek’te düzenlenen Uluslararası Banjaluka Animasyon Film Festivali’nin de özel ödülünü almayı başardı.

“Bay Geyik” animasyonu ayrıca 9-17 kasım tarihleri arasında İtalya’nın Trento kentinde düzenlen Uluslararası İtalya 'Bugünün Dini' Filim Festivali’nde gösterime girecek.

Film daha önce Brezilya, Fransa ve Finlandiya’da da festivallere katılmış ve birçok ödül almıştır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish