İranlı atıcı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı

İranlı atıcı Mehyar Sadakat ISSF 300 metre tüfek üç pozisyon kategorisinde beşinci sırada yer alarak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde etti.

14. Asya Atıcılık Şampiyonası 14 Kasım'a kadar Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecektir.

Havalı Tabanca kategorisinde Güney Kore, Çin ve Hindistan sırasıyla ilk üç sırada yer aldı.

Daha önce Necme de Hidmeti ile Armina Sadıkiyan havalı tabanca kategorisinde, Haniye Rüstemi 10 metre havalı tabanca kategorisinde ve Fatma Keremzade ISSF 300 metre tüfek üç pozisyon kategorisinde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde etti