Tahran'da İslami Vahdet Konferansı düzenlenecek

Konferansın yapılmasının emperyalizmin İran'a karşı uyguladığı yaptırımların etkisiz olduğunu kanıtladığını ifade eden Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurulu Genel Sekreteri Muhsin Eraki, 'Dünya genelinden 350'den fazla kişi konferans katılacak. bunlardan 114'ü ulema ve bazı ülkelerin önceki veya halihazırdaki cumhurbaşkanları ile bakanlardır' dedi.

Filistin Direniş Cephesi, kadınlar ve gençlerin konferansa katılmasının bu yılki törene başka bir renk katacağına değinen Ayetullah Eraki, 'Bu etkinliğe İslami ve gayri müslim 90 ülke temsilcinin varlık göstermesi, başlı başına etkinliğin önemini gözler önüne sermektedir' değerlendirmesinde bulundu.

33. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı 12-14 Şubat 2020 tarihleri arasında İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşecektir.

Ayetullah Eraki'nin bildirdiğine göre konferansın açılış töreni ise Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması olarak katılması ile 15 Kasım'da Tahran İslami Zirve Toplantı Salonu'nda yapılacak.