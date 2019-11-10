İmam Humeyni Üniversitesi'nde 'İpek Yolu: Barış ve Dostluk Yolu' konferansı başladı

İmam Humeyni Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ruhullah Bayat, konferansın açılış töreninde yaptığı açıklamada, bu konferansın Dünya Bilimin Barış ve Kalkınma Yolunda Hizmeti Günü'nde yapıldığını ve amacının İpek Yolu üzerinde bulunan ülkelerdeki üniversiteler arasındaki iş birliği ve ağın güçlendirilmesi olduğunu belirtti.

80 ülkeden üniversitelerin bu ağa kayıtlı olduğuna değinen Bayat, her ülkenin bu ağda 5 kotası olduğunu ve İmam Humeyni Üniversitesi'nin İran'ın ilk uluslararası üniversitesi olarak kurucu üyeler arasında yer aldığını dile getirdi.

İpek Yolu Üniversiteler Ağı'nın hedefinin İpek Yolu üzerinde bulunan ülkeler arasında bilimsel ve kültürel iş birliği ve ilişkileri geliştirmek olduğunun altını çizen İmam Humeyni Üniversitesi Rektör Yardımıcıs Bayat, iki gün sürecek bu konferans boyunca bir günün Kazvin'in tanıtımı için ayrıldığını kaydetti.

Konferansın üye ülkelerdeki üniversiteler arasında iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığına işaret eden Bayat, 'Günümüz dünyası, birçok sorunlar karşı karşıyadır. Bu tür oturumların yapılması ile önümüzdeki sorunları çözebilir ve dünyamızın ayrımcılık yapılmayan barış ve kalkınma ile dolu bir yere çevrilmesine katkı sağlayabilirz' diye konuştu.

İpek Yolu Üniversiteler Ağı'nın yıllık konferanslarının her yıl bir ülkede yapıldığına dikakti çeken Bayat, geçtiğimiz yılki konferansın Kazakistan'da yapıldığını söyledi.