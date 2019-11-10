İran belgeseli ABD’nin Big Water Film Festivalinde seyirci ile buluşacak

Cevad Vatani’nin yönettiği ‘Vers’ isimli belgesel filmin hikayesi şöyledir:

52 dakika. 216 fit yükseklikte 360 fit yükseklikte, 1936'da İran'da inşa edildiğinde İran'daki Vers Demiryolu Köprüsü bir mühendislik ve inşaat harikasıydı ve bölgenin ekonomik ve sosyal yaşamını değiştirdi. Şimdi, inşaat garantileri nihayet tükendi ve İran hükümeti köprüyü kapatıp kapatmayacağını sorguluyor. Köprünün tarihine ve onun topluma etkisine büyüleyici bir bakış.

6 - 9 Kasım tarihleri ​​arasında Wisconsin Ashland'da düzenlenen festivalde, İranlı yapımcıların gösterileri arasında beş sahne yer alıyor.

Filmler şunlardır:

Behram Erk ve 'Behmen Erk'ın yönettiği 'hayvan' isimli film: İran'ın Tebriz kentinden 27 yaşındaki Erk ikizleri bu filmi çılgınca tartışılan bir şekilde sınırı geçmeye çalışan bir adam hakkında çekti.

Ümit Şems’in yönettiği ‘Doğum Günü Gecesi’ isimli film: Gece için eve gitmek ilişkiyi değiştirebilir. Bu film, İran'dan kişilerarası ilişkilere bir bakıştır.

Ruhullah Ekberi'’nin yönettiği 'Celil ve Halil': Bu belgesel, İran'daki küçük bir çiftçi köyünden iki kardeşi izliyor;

Mehrdad Abbasiyan Vahdat'ın yönettiği 'Visit' isimli film : Biraz Kafka, biraz Beckett, biraz Havel ve saçma sapan büyük bir duyarlılık.