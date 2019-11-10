İranlı tambur sanatçısı UNESCO'nun daveti üzerine Romanya'da konser verdi

Romanyalı müzikseverlerin yoğun katılım ve coşkusu ile karşılan konserinde Rahimi, 2018 yılında Romanya müzisyenlerinden biri ile ortaklaşa piyasaya çıkardığı Antik Şiveler isimli albümü ile Romanya'da yılın en iyi ortak kültürel ve sanat eserleri arasında yer aldı. Albümünün piyasasa sürülmesinin ardından İranlı tambur sanatçısının Romanya konserleri peş peşe geldi.

Bu sefer ise Rahimi, UNESCO'nun daveti üzerine Romanya'nın başkenti Bükreş'te sahne alarak sevenlerine güzel anlar yaşattı.

İranlı ünlü tambur sanatçısı Rahimi ayrıca son yıllarda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dkonserler vermiştir.

Rahimi'nin çaldığı parçaların ortak özelliği, İran'ın asil kültür ve edebiyatını yansıtması ve İran kimliğini muhataplara sunmasıdır.