İran animasyonları İtalya ve ABD’de gösterime girecek

İranlı yönetmen Ahmed Hoşniyet’in yönettiği ‘Özgürlük İçin’ isimli animasyon film ile Şiva Momteheni’nin yönettiği ‘The Spinning Top’ isimli animasyon, İtalya ve ABD’deki festivallerde gösterime girecek.

6 Kasım’da İtalya'nın Citadella kentinde başlayan Cittadella Geo Film Festivali, 22 Kasım’a kadar devam edecek.

Bu festivalde kurgu, sinema ve animasyon filmleri seyirci ile buluşacak.

'Özgük İçin‘, karanlık dünyasında kendisiyle her zaman garip bir anlaşma yapmış olan taş heykelcikleri umuduyla, özgürlük adına çabalayan bir insanın öyküsüdür.

Ahmet Hoşniyet'in yazıp yönettiği Özgürlük İçin, özgürlük için savaşan esir bir adamın hayatını anlatıyor.

Uluslararası Whitaker St. Louis Film Festivali 7-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. 63 ülkeden 389 film bu festivalde sinemaseverlerle buluşacak.

‘The Spinning Top’, anılarında kaybolan bir çocukla ilgilidir. Film, nostaljik duyguyu ve geçmişin güzel zamanlarına geri dönme arzusunu hatırlatıyor