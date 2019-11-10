İran halihazırda Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan çekilmek istemiyor

İran'ın Nükleer Anlaşma'dan çekilme kararı alıp almayacağına ilişkin soruyu cevap veren Musevi, 'Görüşmelerimiz devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti kendi adımlarını atma konusunda ciddidir, ancak Avrupalılardan somut bir şey görmedik ve umarız diplomasi için tanıdığımız 2 aylık sürede taahhütlerini ifa eder ve İran İslam Cumhuriyeti'ni Nükleer Anlaşma'da kalması için ikna etmeyi başarırlar' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın çabaları beklemeyeceğine değinen Musevi, 'Ancak gösterilen çabaları değerli buluyoruz' diye konuştu.

Irak'ta yaşanan gösterilere ve bunların bölge üzerindeki etkilere ilişkin de konuşan Musevi, 'Biz bölge ülkelerinin güvenliği, huzur ve kalkınmasından yanayız. Bölge içi ve dışında ihtilafların sürmesini isteyen düşmanlarımız mevcut ve umarız bölge ülkelerinin uyanıklığı ile bu komplolar boşa çıkar' diye belirtti.

Amerikan vatandaşı Robert Levinson'un İran İnkılap Mahkemesi'nde bir dosyasının bulunduğuna yönelik iddialara tepki gösteren Musevi, 'Levinson'un İran mahkemelerinde adli veya cezai her hangi bir dosyası bulunmamaktadır. Onun kaybol konusu gündemde ve İran insani yardım amacıyla onun için bir kayıp dosyası açmıştır. İran iyi niyetle bu konuyu takip ediyor ve Levinson'a ne olduğu konusunda bir bilgimiz yok, ancak elimizden geleni yapıyoruz' diye ekledi.