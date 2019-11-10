İran'dan 13 film Avustralya Sydney'de seyirci ile buluşacak

Seyircinin beğenisine sunulan filmlerin isimleri ve yönetmenleri şöyle: Yemin (Muhsin Tenabende), Altın (Perviz Şehbazi), Tahti (Behram Tevekküli), Astigmat (Meciz Rıza Mustefevi), Aniden Ağaç (Sefi Yezdaniyan), Afrika Menekşesi (Mona Zendi), Rıza (Alirıza Mutemedi), Çocuk Yuvası (Şehribanu Sadat), Sızıntı (Suzan İrevaniyan), Turuncu Günler (Areş Lahuti), Geçici Uyuşukluk (Hüseyin Mehkam), Yedi Buçuk (Cemşid ve Nevid Muhammedi kardeşler) ve Karanlık Oda (Ruhullah Hicazi).

Uzun metrajli filmler dalında birbiri ile rekabet edecek bu filmlerin yanı sıra, Kiyanuş Ayyari'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Baba Evi ile Zabu Britmen ve İlya Gabi Muylock'ın yönettiği Kabul Kırlangıçları isimli çizgi film, vizyona girecek.

8. Dünya Parsi Film Festivali, 4-8 Aralık tarihleri arasında Sydney Sinema Palas'ta ve uzun ve kısa metrajlı ve belgesel dallarında düzenlenecek.