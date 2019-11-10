İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Erdoğan'ın İran'la ilgili sözleri hakkında konuştu

Düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın dost ülkeler başta olmak üzere bölge ülkeleri ile dostça ilişkilerini koruduğunu kaydetti.

İran ve Türkiye ilişkilerinin tarih boyunca bu kadar dostça ve sıcak olmadığının altını çizen Musevi, 'Ancak bu, bizim kendi duruşumuzdan taviz vermemiz anlamına gelmemelidir. İran İslam Cumhuriyeti bir ülkenin toprak bütünlüğünün çiğnenmesine karşıdır. Tabi bu konuda ülkemiz içinde bazı resmi olmayan tepki ve ifadeler yer aldı, ancak İran İslam Cumhuriyeti'nin duruşu, daha önce belirtilmiş ve bunda bir değişiklik yaşanmamıştır' diye ekledi.