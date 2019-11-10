10 Kas 2019 12:55
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Erdoğan'ın İran'la ilgili sözleri hakkında konuştu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Erdoğan'ın İran'la ilgili sözleri hakkında konuştu

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak protestolarının İran'a sirayet etme ihtimalinin bulunduğu ve bu yönde arkada faaliyet gösteren unsurların olduğu yönündeki ifadelerine ilişkin, 'Bu ifadeler yerinde ve doğruydu. Arkada bulunan bazı kimseler, bu protesto gösterilerinin İran'ın içine sirayet etmesini hedefliyor ve bu yüzden bölge ülkeleri uyanık ve tetikte olmalılar' dedi.

Düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın dost ülkeler başta olmak üzere bölge ülkeleri ile dostça ilişkilerini koruduğunu kaydetti.

İran ve Türkiye ilişkilerinin tarih boyunca bu kadar dostça ve sıcak olmadığının altını çizen Musevi, 'Ancak bu, bizim kendi duruşumuzdan taviz vermemiz anlamına gelmemelidir. İran İslam Cumhuriyeti bir ülkenin toprak bütünlüğünün çiğnenmesine karşıdır. Tabi bu konuda ülkemiz içinde bazı resmi olmayan tepki ve ifadeler yer aldı, ancak İran İslam Cumhuriyeti'nin duruşu, daha önce belirtilmiş ve bunda bir değişiklik yaşanmamıştır' diye ekledi.

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