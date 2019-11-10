Hiç kimse İran'ın nükleer anlaşmadaki iyi niyetini sorguya çekemez

Moskova'da düzenlenen Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Konferansı'na katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı, İran'ın her türlü katkı ve ortaklıkla UAEA ile iş birliğinden sonra, ödüllendirilmek yerine BM Antalşaması 7. maddesinin devreye girmesi halinde, İran'ın nükleer doktrininin yanlış olduğunu anlamına geldiğini belirterek, 'Biz kendi nükleer doktrin ve politikamızı gözden geçirmeliyiz' diye konuştu.

İran'ın Nükleer Anlaşma'yı iyi niyetle imzalayıp uyguladığını belirten Irakçı, hiç kimsenin İran'ın iyi niyetini sorgulayamayacağının altını çizdi.

Avrupalıların pratik çözüm yollarının 11 taahhütten ibaret olduğuna dikkati çeken İranlı yetkili, 'Besbelli ki hiçbir menfaatinizi sağlamayan bir anlaşmada taahhütlerinizi yerine getirmeniz için her hangi bir gerekçe bulunmamaktadır' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın çıkarlarını gözetmeyen bir anlaşmaya bağlı kalamayacağına değinen Irakçı, 'Biz buna rağmen adım adım ve zamanla taahhütlerimizi askıya almaya başladık. Tabi çok kısa sürede bu sürecin sonuna gelebiliriz, çünkü geriye askıya alınması için her hangi bir taahhüt kalmayacaktır' diye belirtti.

ABD'nin 2020 Başkanlık seçimlerinin Nükleer Anlaşma'nın uygulanması ile ilgili etkileri üzerine sorulan soruyu yanıtlayan Irakçı, 'ABD veya İran'da seçim, milli güvenlik ve çıkarlarımıza ilişkin değerlendirmelerimiz üzerinde etkisi yoktur ve İran, ABD'de iç siyasete bakmaksızın kendi politikalarını uygulamaktadır' diye yanıt verdi.