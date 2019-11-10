İran ve İrlanda'dan parlemanto ilişkilerinin gelişmesine vurgu

İran’ın Dublin Büyükelçisi Mesud İslami, iki ülke arasındaki parlamento ilişkilerini görüşmek üzere Cumartesi günü İrlanda Meclis Başkanı Seán Fearghaíl ile bir araya geldi.

İrlanda Meclis Başkanı Fearghail, İran-İrland Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı'nın İrlanda’ya yaptığı ziyarete değinerek, bu ziyareti önemli olarak nitelendirdi.

İrlandalı politikacı, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek için engellerin kaldırılması yönündeki umudunu dile getirerek, İran'ı yakın gelecekte ziyaret etmeyi planladığını söyledi

İran-İrlanda Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Kevakibiyan, geçen Aralık ayında İrlandalı milletvekillerinin bir heyetiyle görüşmek üzere Dublin'e gitmişti.

Bu ziyaretin sonunda, İran ve İrlanda Parlamentolararası Dostluk Grupları Başkanları, ikili işbirliğinin genişletilmesi gerektiğini vurgulayan ortak bir bildiri yayınladı.