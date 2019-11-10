Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan çekilmek, halihazırda ülke yararına değildir

Twitter hesabından açıklamada bulunan Büyükelçi Baidinejad, 'Nükleer Anlaşma'nın yenilgiye uğraması, doğal olarak İran'ın bu antlaşmadan çekilmesi gerektiğine yönelik fikri güçlendirecektir, ancak İran halihazırda bu seçeneğin yararlı olmadığı kanısında' dedi.

Baidinejad geçtiğimiz Perşembe günü İngiliz medyasından temsilcilerle bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın 2020 yılı toplantısına işaret ederek, Nükleer Anlaşma'nın başarızlığa uğramasının kesinlikle bu antlaşmanın zayıflamasına neden olacağını ifade etmişti.

ABD'yi evham içinde olmakla suçlayan İranlı Büyükelçi, 'Washington, Nükleer Anlaşma'dan çekilerek İran ekonomisi ve toplumuna baskı uygulamayı hedefliyor. Ancak bu yanlış algı ve düşünce, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na da zarar verecektir' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan çekilmesi ihtilmali ilgili bir soruyu yanıtlayan İran'ın Londra Büyükelçisi Baidinejad, 'İran hiçbir zaman atom bombası peşinde olmayacaktır. Tabi İran içinde Tahran'ın bu antlaşmaya üyelikten her hangi bir yarar sağlamadığını ve sadece masrfa ettiği görüşünde' diye belirtti.

İran'ın Nükleer Anlaşma taahhütleri askıya almasının dördüncü adımını uygulamasının İran'ın bu anlaşmanın kurtarılması için bir ikaz niteliğinde olduğuna işaret eden Baidinejad, 'Nükleer Anlaşma'ya üye Avrupa ülkeleri, bu anlaşmanın korunması yönünde bedel ödemeli ve paylarına düşeni yapmalı' diye ekledi.