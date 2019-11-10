İran Nükleer Anlaşma çerçevesinde hareket ediyor

Buşehr Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, karşı tarafın Nükleer Anlaşma'nın 26. maddesi uyarınca taahhütlerini ifa etmemeleri durumunda İran'ın kendi taahhütlerini askıya alabileceğini ve böylece dengenin sağlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Karşı tarafın akıllıca davranıp taahhütlerini yerine getirmelerini umduklarının altını çizen Salihi, 'Yaptığımız birçok eylemden geri dönebiliriz ve Cumhurbaşkanımız da daha önce bunu açıkça belirtti. Ancak bu, onların taahhütlerini ifae etmeleri durumunda mümkünüdür' değerlendirmesinde bulundu.

Buşehr Nükleer Santrali'nin ikinci biriminin inşa işlemlerine bugünden ve üçüncü birimin yakında başlayacaklarına dikkati çeken İranblı yetkili, '2016 yılında Nükleer Anlaşma'nın imzalanmasından sonra Ruslarla yeni nükleer santraller konusunda anlaşmalar imzaladık. Bunların bin 50'şer megavat elektrik kapasiteleri vardır' diye konuştuç.

2025 yılına kadar ikinci reaktörün faaliyete başlamasını hedeflediklerine değinen Salihi, 2 yıl sonra ise üçüncü reaktörü de açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.