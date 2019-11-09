İran elektrik sanayi, telekomünikasyon ve tıp teçhizatı ihracatı 134 milyon doları geçti

Sanayi Bakanlığı'na konuşan İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Elektrik ve Elektronik Dairesi Genel Müdürü Keyvan Gerdan, ihracatın büyük miktarının Irak'a yapıldığını ve Irak halkının genellikle ev jeneratörleri kullandığını dile getirdi.

Irak'a ihracatın ve Tahran-Bağdat arasındaki ticari ve sanayi ilişkilerin gelişmesi için elverişli fırsatlar olduğuna değinen Gerdan, Enerji Bakanlığı başta olmak üzere İran kurumlarının desteği sayesinde ülkenin Irak'la elektrik iş birliğinin gelişebileceğini ifade etti.

İran'ın elektrik sanayi ihracatının hedef pazarlarının Irak, Afganistan, Suriye, Güney Afrika ve Sudan gibi ülkelerden oluştuğuna dikkati çeke İranlı yetkili, Çinli ve Türk üreticilerle zorlu rekabet etmek zorunda kaldıklarını ve elektrik sanayinin sorunlarının çözülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.