İran Milli Plaj Futbolu Takımı, Kıtalararası Plaj Futbolu Şampiyonası şampiyonu oldu

Bu akşam Dubai'de düzenlenen final maçında İspanya Milli Plaj Futbolu Takımı ile karşı karşıya gelen Millilerimiz, maçı 6-3 yenerek şampiyon oldu ve altın madalya kazandı.

Maçın üç evresinde de güzel performans sergileyen Millilerimiz, ilk evrede 2-2 berabere kalmasına rağmen, ikinci ve üçüncü evreleri karşı rakpten öne geçerek bitirmeyi başardı ve toplam olarak 6-3'lük skorlar maç galibi oldu.

Böylece İran üçüncü kez Kıtalararası Plaj Futbolu Şampiyonası'nda şampiyonluğu elde ederek, Brezilta ve Rusya ile birlikte turnuvada en çok şampiyonayı elinde bulunduran 3 takımdan biri unvanını kazandı. Millilerimiz İspanya'dan önce Meksika, Mısır, Rusya ve BAE'yi yenmeyi başarmıştı.