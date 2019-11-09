9 Kas 2019 23:18
Journalist ID: 2391
News Code: 83547946
0 Persons

İran Milli Plaj Futbolu Takımı, Kıtalararası Plaj Futbolu Şampiyonası şampiyonu oldu

İran Milli Plaj Futbolu Takımı, Kıtalararası Plaj Futbolu Şampiyonası şampiyonu oldu

Tahran, İRNA- İran Milli Plaj Futbolu Takımı, Dubai'de düzenlenen Kıtalararası Plaj Futbolu Şampiyonası'nda üçüncü kez şampiyonluğa ulaşarak, Brezilya ve Rusya ile birlikte turnuva tarihinin en iyi üç takımdan biri olmayı başardı.

Bu  akşam Dubai'de düzenlenen final maçında İspanya Milli Plaj Futbolu Takımı ile karşı karşıya gelen Millilerimiz, maçı 6-3 yenerek şampiyon oldu ve altın madalya kazandı.

Maçın üç evresinde de güzel performans sergileyen Millilerimiz, ilk evrede 2-2 berabere kalmasına rağmen, ikinci ve üçüncü evreleri karşı rakpten öne geçerek bitirmeyi başardı ve toplam olarak 6-3'lük skorlar maç galibi oldu.

Böylece İran üçüncü kez Kıtalararası Plaj Futbolu Şampiyonası'nda şampiyonluğu elde ederek, Brezilta ve Rusya ile birlikte turnuvada en çok şampiyonayı elinde bulunduran 3 takımdan biri unvanını kazandı. Millilerimiz İspanya'dan önce Meksika, Mısır, Rusya ve BAE'yi yenmeyi başarmıştı.

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 0 =