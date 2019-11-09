İranlı kadın atıcı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde etti

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Asya Atıcılık Şampiyonası'nın beşinci gününde Fatma Keremzade, İlahe Ahmedi ve Mehlika Cam Büzürg'den oluşan İran Kadınlar Milli Atıcılık Takımı, Çin'den sonra ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. İran'ın ardından Hindistan ise üçüncü sırada yer aldı.

Teklerde Fatma Keremzade 1173 puanla dördüncü kişi olarak final maçına yükselerek İran'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık kategorisinde dördüncü sporcu olarak katılmaya hak kazandı.

Final maçları İranlı sporcunun yanı sıra Çin, Güney Kore, Hindistan, Japonya ve Moğolistan'dan sporcuların katılımıyla bu akşam düzenlenecek.

14. Asya Atıcılık Şampiyonası 14 Kasım'a kadar Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecektir.