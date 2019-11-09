Zarif: Önceliğimiz komşular ve bölgesel iş birliğidir

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Zarif mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Türkiye'de bulunmaktan ve Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları 24. Toplantısı'na katılmaktan memnuniyet duyuyorum. Komşularımızın önceliğimiz olması nedeniyle, bölgesel iş birliği bizim için öncelik sayılmaktadır. Umarız güney komşularımız da bu iş birliğini kabul eder.'

Dışişleri Bakanı Zarif, bugün sabah saatlerinde Antalya'da düzenlenen EİT Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüşerek, iki ülke arasındaki konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede taraflar ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri ve ayrıca EİT'de iki ülke arasındaki iş birliği geliştirme konularını değerlendirdi.

Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları 24. Toplantısı, bugün Türkiye'nin Antalya kentinde düzenlendi.

1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan tarafından kurulan EİT, Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği örgütünün ardılıdır. 1992 yılında Orta Asya cumhuriyetleri ve Azerbaycan'ı da kapsayacak şekilde genişlemiştir.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Türkiye ile Orta Asya ülkeleri arasında kurulan Orta Asya İşbirliği Teşkilatı (CACO)'nın da devamı niteliğindedir. EİT'nin genel merkezi ve kültür bürosu İran'da, ekonomik bürosu Türkiye'de ve bilimsel bürosu ise Pakistan'dadır.