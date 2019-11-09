İran kemik iliği naklinde dünya lideri

Tahran'ın güneybatısında Erak ilindeki Erak Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde düzenlenen bir törende konuşan Kavamzade, ülke genelinde 19 merkezde kemik iliği nakil tedavisinin kullandığını söyledi.

Şimdiye kadar İran'da 500 çocuk kemik iliği nakli yapıldığına dikkati çeken Kavamzade, diğer nakillerle birlikte ülkenin toplam kemik iliği naklinin 6300'ü bulduğunu belirtti.

Yurt dışında eğitim gördükten sonra yurda hizmet amacıyla döndüğünü hatırlatan ünlü İranlı doktor, Tahran'ın Şeriati Üniversitesi'nde hizmete başladığını ve İran'da ilk kemik iliği nakli yapan kişi olduğunu dile getirdi.

Doktor Erdeşir Kavamzade 2010 yılında Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi tarafından mümtaz öğretim görevlisi olarak seçildi. Kavamzade ayrıca 2011 yılında kanser ve kan hastalıkları ile ilgili dünyanın en saygın ve en iyi araştırmacısı olarak seçildi.

1940 yılında Tahranda dünyaya gelen Erdeşir Kavamzade, 1971 yılında Viyana'da lisans diplomasını aldıktan sonra 6 yıl sonra İsviçre'den hitisas derecesini ve 1991 yılında İsviçre'de hematoloji bölümünde fellowship eğitimini bitirdi.